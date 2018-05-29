МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Цена золота перешла к снижению на фоне сообщений о подготовке встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.26 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 6,3 доллара, или на 0,49%, до 1297,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро снижалась также на 0,49%, до 16,47 доллара за унцию.

Как сообщило агентство Ренхап, высокопоставленные чиновники КНДР и США встретятся во вторник в Сингапуре для обсуждения вопросов протокола и безопасности в связи с предстоящей встречей лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с КНДР, однако уже на следующий день заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня. После этого заместитель главы северокорейского МИД Ким Ке Гван сообщил, что КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.

На стоимость золота также влияет статистика из Китая. Как сообщает агентство Рейтер, чистый импорт золота в страну из Гонконга упал на 35,3% в апреле к предыдущему месяцу на фоне ослабления спроса на металл.