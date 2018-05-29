МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель) 1,59 1,59 (факт)
7:40 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
13:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

 

 

 

 
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март) 6,8% 6,5%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (май) 128,7 128,2
19:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер

 

 

 

 

 

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
предв. RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Лукойл — телеконференция менеджмента по опубликованной отчетности за 1кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB МГТС — закрытие реестра акционеров к ГОСА (22.06.2018) 233 (ао, ап) — див-д 2016

 

 

 

 

 RUB Детский мир — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 18.05.2018) 4,22 (9м2016) + 3,48 (фин) — див-д 2016 2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (рекоменд. по див-дам 2017) 17,4795 — див-д 2016

 

 

 

 

 RUB Мостотрест — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017) 10,64 — див-д 2016 8,45 (9м2017) — див-д 2017

 

 

 RUB ФосАгро — СД (о созыве ВОСА, утверждение отчетности МСФО за 1кв2018, сделки с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 