МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель)
|1,59
|1,59 (факт)
|7:40
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
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|13:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
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|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март)
|6,8%
|6,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (май)
|128,7
|128,2
|19:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|предв.
|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
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|17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Лукойл — телеконференция менеджмента по опубликованной отчетности за 1кв2018
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|МГТС — закрытие реестра акционеров к ГОСА (22.06.2018)
|233 (ао, ап) — див-д 2016
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|RUB
|Детский мир — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 18.05.2018)
|4,22 (9м2016) + 3,48 (фин) — див-д 2016
|2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017
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|RUB
|Аэрофлот — СД (рекоменд. по див-дам 2017)
|17,4795 — див-д 2016
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|RUB
|Мостотрест — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017)
|10,64 — див-д 2016
|8,45 (9м2017) — див-д 2017
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|RUB
|ФосАгро — СД (о созыве ВОСА, утверждение отчетности МСФО за 1кв2018, сделки с заинтересованностью)
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