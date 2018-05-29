МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи во вторник демонстрируют уверенную негативную динамику на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Италии, при этом итальянский индекс FTSE MIB снижается на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.20 мск британский FTSE 100 снижался на 0,7% до 7673,83 пункта, французский CAC 40 — на 0,66%, до 5472,42 пункта, немецкий DAX — на 0,6%, до 12789,4 пункта. Итальянский FTSE Mib падал на 1,5% до 21603,4 пункта, испанский IBEX 35 — на 1,5% до 9618 пунктов.

В центре внимания рынков во вторник остается политическая ситуация в Италии. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный "Движением 5 звезд" и "Лигой" кандидат Джузеппе Конте. Препятствием для формирования нового кабинета стала кандидатура министра экономики. "Лига" совместно с "Движением" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, но Маттареллу не устроили его взгляды на общеевропейскую монетарную политику. Конте, которому Маттарелла поручил сформировать правительство и предоставить список министров, вернул президенту соответствующий мандат.

Экономист Карло Коттарелли, получивший вместо Конте мандат на формирование правительства Италии, заявил, что при отсутствии доверия его кабмину в парламенте внеочередные выборы пройдут в стране "после августа".

По мнению аналитиков, итальянская политическая ситуация оказывает основное влияние на настроения участников торгов во вторник. "Политический кризис в Италии сегодня будет оставаться ключевой темой для рынков", — отмечают аналитики Danske Bank в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Европейские рынки также следят за событиями в Испании. 25 мая лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что выносит на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Мариано Рахоя, и предложил свою кандидатуру на место нового председателя правительства. В понедельник стало известно, что парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству 31 мая и 1 июня.