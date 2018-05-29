МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник торгуются разнонаправленно, оставаясь на уровнях, достигнутых утром, инвесторы продолжают оценивать вероятность увеличения добычи нефти странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.47 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,56%, до 75,74 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,46%, до 66,89 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

По данным агентства Рейтер, ссылающегося на свои источники, обсуждается возможность увеличения добычи "черного золота" на 1 миллион баррелей в сутки в рамках смягчения условий соглашения ОПЕК+. А министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу сообщил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Позднее он добавил, что страны соглашения в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу.

"В последние месяцы нефтяной рынок перешел с высоких объемов поставок до низких из-за сильного спроса, перебоев в поставках из Венесуэлы и ограничений добычи нефтедобывающими странами. Если дело идет к достижению баланса (на рынке — ред.), то дальнейшее в значительной степени будет зависеть от политических факторов", — рассказал агентству Рейтер аналитик Julius Baer Норберт Рюкер (Norbert Ruecker).

При этом, по мнению сырьевого аналитика NH Investment & Securities Винсента Хвана (Vincent Hwang), которое приводит агентство, стоимость нефти марки WTI "скорее стабилизируются, чем падает" после резкого роста до максимумов 2014 года несколькими неделями ранее. По мнению эксперта, WTI должна торговаться в ценовом диапазоне в 55-65 долларов за баррель.