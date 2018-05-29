МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Рубль днем слабел к доллару и стабилизировался к евро на фоне продолжающегося снижения курса европейской валюты на форексе из-за политического кризиса в Италии.

Стабилизация рынка нефти около 76 долларов за баррель поддерживает валюту РФ, отмечают трейдеры.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.22 мск повышался на 40 копеек — до 62,72 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 72,35 рубля.

РУБЛЬ ИДЕТ ВНИЗ ПРОТИВ ДОЛЛАРА

Российская валюта днем сползала против доллара и стабилизировалась к евро, отыгрывая снижение европейской валюты уже ниже отметки 1,155 доллара. Опасения по поводу политического кризиса в Италии давят на евро. Президент страны Серджо Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный "Движением 5 звезд" и "Лигой" кандидат Джузеппе Конте.

Ослабление евро на форексе сигнализирует о падении спроса на рисковые активы.

Впрочем, нефтяные котировки нашли локальное дно после нескольких дней снижения и пытаются скорректироваться вверх. Между тем, инвесторы продолжают оценивать вероятность увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках сворачивания программы сокращения, принятой в конце 2016 года.

В итоге днем доллар прибавлял к рублю 0,6%, евро почти не менялся. Рублевая цена "черного золота" поднялась к отметке 4,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Налоговыи? период завершен, при этом финальные крупные платежи в бюджет сопровождались даже ослаблением рубля, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Основным фактором ослабления рубля выступает активное укрепление доллара на форексе. До недавнего времени рекордные цены на нефть вблизи 80 долларов сдерживали потери рубля от укрепления доллара на мировой? арене. Однако фиксация прибыли на нефтяном рынке грозит дальнейшим ослаблением рубля вплоть до апрельских-маи?ских минимумов (63-64 против доллара) даже без усиления рисков по поводу новых санкции?", — добавил он.

Риски для рубля остаются смещенными в сторону ослабления, считает Иван Капустянский из компании Forex Optimum.

"Негативными факторами является снижение нефтяных котировок, а также давление на валюты развивающихся стран. При этом внутренний фактор поддержки рубля в форме налоговых платежей себя исчерпал. Если по итогам дня доллар закрепится выше уровня 62,62 рубля, то рост продолжится с ориентиром 64,46 — 64,84 рубля за доллар", — добавил он.