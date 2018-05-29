МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне падения европейских индексов.

Индекс Мосбиржи к 16.38 мск снижался на 0,65% — до 2296,3 пункта, индекс РТС — на 0,94%, до 1156,21 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 25 копеек — до 62,57 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 72,44 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,8% — до 75,92 доллара за баррель.

"В Европе продолжается "итальянская драма". Растут доходности итальянских бондов, а фондовый рынок страны падает на 3%. На этом фоне волна распродаж коснулась почти всех площадок – российский рынок не оказался исключением. Впрочем, отечественный пессимизм проявился не в столь больших масштабах", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Банк "Санкт Петербург" (-1,16%) сообщил о росте прибыли по МСФО в первом квартале на 25,1%, до 1,8 миллиарда рублей, но общее давление на банковский сектор не позволило акциям банка расти, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

Бумаги "Газпром нефти" также остаются под давлением, несмотря на позитив в котировках "черного золота" и хорошую отчетность по МСФО за первый квартал 2018 года. К текущему моменту акции компании снижаются на 0,12%.

"Газпром нефть" в первом квартале 2018 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 69,665 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка составила 520,6 миллиарда рублей, что на 14,5% больше в годовом выражении. Скорректированная EBITDA выросла на 32,3%, до 155,8 миллиарда рублей.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Мостотреста" растут на 0,86% — до 116,7 рубля на фоне рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 2017 год из расчета 10,64 рубля на акцию — на уровне 2016 года.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 3 июля 2018 года.

До этого, 18 мая, совет директоров компании принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества 22 июня 2018 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2018 года.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Новатэка" (3,3%), ЛСР (2,24%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,56%), префы "Селигдара" (0,65%).

Среди лидеров падения – акции Polymetal (-2,89%), ТГК-1 (-2,3%), "Алросы" (-2,15%), префы "Татнефти" (-1,88%), акции "МРСК Центра" (-1,85%), а также акции "Распадской" (-1,79%), ГДР En+ (-1,67%), акции "Мосэнерго" (-1,65%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,59%) и акции "Магнита" (-1,45%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ожидает продолжения падения индекса Московской биржи до отметки 2285 пунктов, так как усиление политических рисков заставит инвесторов начать сокращать позиции в высокорискованных активах, к которым как раз относятся бумаги развивающихся стран.

До конца дня настроения на российских фондовых площадках могут несколько ухудшиться в случае ускорения продаж в США, полагает Елена Кожухова из "Велес Брокер". Однако американские инвесторы могут продемонстрировать сдержанную реакцию на европейские политические сложности, в то же время замечает она. С технической точки зрения оба российских индекса обладают потенциалом краткосрочного снижения, считает аналитик.