МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник снижается к доллару и при этом даже несколько повышается по отношению к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в район отметки 1,155 доллара.

Попытки рынка нефти восстановиться до 76 долларов за баррель сорта Brent оказывают при этом некоторую поддержку российской валюте, также говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.46 мск рос на 35 копеек, до 62,67 рубля, курс евро снижался на 5 копеек, до 72,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ НЕУВЕРЕННО

Рубль вечером снижался к доллару и подрастал к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты в район 1,155 доллара – к минимумам с июля.

Опасения по поводу правительственного кризиса в Италии и Испании оказывают давление на курс европейской валюты на форексе. Президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" и "Лигой". Также стало известно, что парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству Мариано Рахоя 31 мая и 1 июня.

Попытки коррекционного восстановления рынка нефти в район 76 долларов за баррель отчасти компенсировали внешнее давление на рубль.

В итоге доллар и евро вечером менялись разнонаправленно к рублю в пределах 0,5%, а рублевая цена нефти осталась в районе отметки 4,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,9-62,9 рубля, евро – в коридоре 71,6-72,8 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Рубль находится в опасности краткосрочного снижения, оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пара евро/рубль отступила вниз от 73. Ее закрепление ниже 72 может предвещать скорый пробой поддержки 71,5. В обратном случае евро может взять курс на отметку 74", — добавила она.