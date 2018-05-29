МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал направить на дивиденды за 2017 год 14,22 миллиарда рублей, или 12,8 рубля на акцию, сообщил перевозчик.

"Согласно принятому решению, сумма выплат дивидендов за 2017 год, рассчитанная на уровне 50% от чистой прибыли ПАО "Аэрофлот", сформированной по российским стандартам бухгалтерского учета, составит 14,22 миллиарда рублей. Размер дивидендов на одну акцию ПАО "Аэрофлот" – 12,8053 рубля с выплатой в порядке, предусмотренном законодательством, в срок до 10 августа 2018 года", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров авиакомпании.