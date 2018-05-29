МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ и НТИ "Автонет" опровергают опубликованную ранее рядом СМИ информацию о создании аукционной платформы по перепродаже подержанных машин под контролем государства с последующим запретом на продажи машин по принципу "из рук в руки", сообщили представители министерства и организации.

Во вторник ряд СМИ опубликовал информацию со ссылкой на источник в Минпромторге и НТИ "Автонет", что ведомство готовит проект закона о создании аукционной платформы для продажи подержанных автомобилей с целью "обеления" вторичного авторынка, который был оценен в 3 триллиона рублей за 2017 год. Так, по сведениям "Известий", благодаря автоаукционной платформе государство может только на старте получать в виде налогов от 20 миллиардов рублей в год.

По данным источников газеты, идея состоит в том, что автомобилисты, желающие продать машину, должны будут использовать электронную аукционную платформу (одну или несколько). С ее помощью подержанные автомобили перепродадут дилерам. Причем последним придется получать государственный сертификат для участия в торгах. Затем машину можно будет купить уже у автодилера. Возможен также вариант прямого участия автодилеров в системе скупки автомобилей у частников при условии осуществления контроля государства за этими сделками.

СНИЖЕНИЕ БАРЬЕРОВ

"Информация, изложенная в указанной статье, не соответствует действительности. Минпромторг не разрабатывает проект по введению обязательной "автоаукционной платформы". В рамках утвержденной правительством "дорожной карты" по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях "Автонет", предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс в ноябре 2018 года. Речь идет о снятии административных барьеров, которые в настоящее время мешают юридическим лицам, в том числе автомобильным дилерам, легально участвовать в сделках по купле-продаже автомобилей с пробегом", — поясняет Минпромторг.

"О планах по обязательству автовладельцев продавать свои машины через единую систему речи не идет. Также не предполагается создание аукционной онлайн-платформы. При этом в рабочей группе ("Автонет") подчеркивают, что министерство промышленности и торговли РФ может взаимодействовать с уже существующими онлайн-площадками", — сказал представитель "Автонет".

Инициатива по разработке автоаукционной индустрии необходима для снятия административных барьеров и создания дополнительных возможностей для автомобильных дилеров, это позволит им уйти от "серых" сделок и увеличит рост объема продаж подержанных автомобилей, комментирует ситуацию представитель "Автонет".

"Сейчас такие (на вторичном рынке) сделки экономически нецелесообразны для автомобильных дилеров, так как при продаже автомобиля по цепочке юридических лиц возникает "двойное" налогообложение НДС, поэтому цена автомобиля для конечного потребителя становится неконкурентоспособной. Законопроект будет предусматривать снижение уровня налогообложения таких сделок, а не его повышение", — уточняет представитель Минпромторга.

В настоящий момент рабочая группа по совершенствованию законодательства прорабатывает нормативную базу и исследует опыт зарубежных практик в данной области, сроки реализации данной инициативы остаются открытыми, подчеркнули в "Автонет".

В Минпромторге, в свою очередь, отметили, что вопрос о создании электронных площадок и других инструментов аукционной торговли автомобилями с пробегом участники рынка должны решать самостоятельно, необходимости осуществлять нормативное правовое регулирование в этой области нет. Законопроект не предусматривает установление обязанности для физических или юрлиц осуществлять какие-либо продажи через электронные аукционы, подчеркнули в ведомстве.