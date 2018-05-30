МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром слегка снижаются, слабее по сравнению с началом недели, на ожиданиях возможности роста добычи нефти странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,33%, до 75,24 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,06%, до 66,69 доллара за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу заявил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Новости о возможном смягчении условий сделки привели к падению нефтяных цен. До того в мае Brent достигала максимальной отметки в 80 долларов за баррель, WTI — 72 долларов, оба показателя стали максимальными с осени 2014 года.

В четверг станут известны данные о запасах нефти в США за неделю, завершившуюся 25 мая. Статистику опубликуют Американский институт нефти (API) и минэнерго США. Аналитики полагают, что показатель за отчетный период вырос на 2,2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 440,3 миллиона баррелей.