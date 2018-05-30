МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Биткоин (bitcoin) в среду утром коррекционно растет в цене после снижения с начала мая, когда биткоин потерял почти 20% своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.31 мск биткоин дорожал на 5,48%, до 7,527 тысячи долларов. На бирже Binance стоимость криптовалюты росла на 5,89%, до 7,5 тысячи долларов, на OKEx — на 5,73%, до 7,49 тысячи долларов. Стоимость альтернативных криптовлют также росла. Так, Ethereum дорожал на 9,01%, до 573 долларов, Ripple — на 11,23%, до 0,62 доллара, Bitcoin Cash — на 13,15%, до 1009,6 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют сейчас составляет 330,84 миллиарда долларов, биткоин занимает примерно 39% рынка.

В мае биткоин снижался, теряя до 15% за неделю, и в целом с начала месяца он подешевел почти на 20%. При этом, как прогнозируют аналитики, стоимость биткоина теперь стабилизируется после "искусственного" скачка цены в конце прошлого года.

"Нужно иметь в виду еще и другой аспект — это искусственная природа поднятия цены на биткоин в конце прошлого года, за счет активного вливания средств новыми инвесторами и всеобщего ажиотажа на фоне запуска торговли фьючерсами в США. Это позволило биткоину подняться до 20 тысяч долларов в декабре 2017 года, но это не могло долго поддерживать его колоссальную стоимость", — рассказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов.

По его мнению, теперь биткоин переживает "период возвращения" и стабилизации цен. "Так что вполне можно ожидать постепенного выравнивания цен до показателей прошлой осени, когда биткоин продавался за 8-9 тысяч долларов", — добавляет аналитик.

При этом, как отмечает аналитик Equity Armor Investments Бриан Штутланд (Brian Stutland), чье мнение приводит телеканала CNBC, на рынке на протяжении уже почти месяца наблюдается четкая корреляция между динамикой курса биткоина и "индекса страха" Уолл-стрит или индекса волатильности VIX. Как сообщает Штутланд, теперь рост курса биткоина заранее сигнализирует о росте кредитного риска в банковской сфере и становится новым способом вывести средства с баланса банка в свой собственный цифровой кошелек.