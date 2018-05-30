МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|1%
|1,6% (факт)
|3:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
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|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель)
|3,5%
|-5% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-0,4%
|2,3% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель)
|0,1%
|-0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2018)
|0,3%
|0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|2,1%
|
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,1%
|1,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|1,1%
|1,7%
|11:00
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (май)
|-7 тыс
|-10 тыс
|11:00
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (май)
|5,3%
|5,3%
|12:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|1,7%
|
|предв.
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0%
|0,3%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
|204 тыс
|189 тыс
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2018)
|2,3%
|2,3%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2018)
|2%
|2%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель)
|-68,29 млрд долл
|-71,2 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2018)
|-16,4 млрд канад. долл
|-18 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель)
|2,1%
|
|17:00
|CAD
|Решение Банка Канады по процентной ставке
|1,25%
|1,25%
|17:00
|CAD
|Сопроводительное заявление Банка Канады
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|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,3 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
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|14:00 мск (12:00 GMT, 07:00 NY)
|RUB
|Сбербанк — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
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|15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
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|16:30 мск (14:30 GMT, 09:30 NY)
|RUB
|ФосАгро — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
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|17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Тинькофф-Банк — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
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|17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY)
|RUB
|Тинькофф-Банк — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018
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|RUB
|ФосАгро — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2018, реестр для выплаты — 13.06.2018)
|63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) — див-д 2016
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2017
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|RUB
|Дорогобуж — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 18.05.2018)
|2,5 — див-д 2016
|2,5 — див-д 2017
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|RUB
|Пермэнергосбыт — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 18.05.2018)
|6,975408 (ао, ап) — див-д 2016
|8,367593 (ао, ап) — див-д 2017