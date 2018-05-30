МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 1% 1,6% (факт)
3:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) 3,5% -5% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -0,4% 2,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель) 0,1% -0,2%
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2018) 0,3% 0,3%
9:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 2,1%

 

 
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,1% 1,7%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 1,1% 1,7%
11:00 EUR Германия — Изменение количества безработных (май) -7 тыс -10 тыс
11:00 EUR Германия — Уровень безработицы (май) 5,3% 5,3%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,7%

 

 
предв. EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0% 0,3%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май) 204 тыс 189 тыс
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2018) 2,3% 2,3%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2018) 2% 2%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (апрель) -68,29 млрд долл -71,2 млрд долл
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (1кв2018) -16,4 млрд канад. долл -18 млрд канад. долл
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель) 2,1%

 

 
17:00 CAD Решение Банка Канады по процентной ставке 1,25% 1,25%
17:00 CAD Сопроводительное заявление Банка Канады

 

 

 

 
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,3 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

 

 

 

 
14:00 мск (12:00 GMT, 07:00 NY) RUB Сбербанк — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

 

 

 

 
15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) RUB Полюс — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

 

 

 

 
16:30 мск (14:30 GMT, 09:30 NY) RUB ФосАгро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY) RUB Газпром — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Тинькофф-Банк — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 GMT, 10:00 NY) RUB Тинькофф-Банк — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ФосАгро — ГОСА (реестр закрыт 05.05.2018, реестр для выплаты — 13.06.2018) 63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) — див-д 2016 21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2017

 

 

 RUB Дорогобуж — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 18.05.2018) 2,5 — див-д 2016 2,5 — див-д 2017

 

 

 RUB Пермэнергосбыт — закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА — 18.05.2018) 6,975408 (ао, ап) — див-д 2016 8,367593 (ао, ап) — див-д 2017

 

 

 