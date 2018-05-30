МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в среду демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Италии, при этом снижение сдерживает статистика из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 мск британский FTSE 100 снижался на 0,08% до 7626,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 5393,52 пункта, немецкий DAX рос на 0,06%, до 12676,36 пункта. При этом на бирже Италии наметилась коррекция. Так, итальянский FTSE Mib повышался на 0,32%, до 21419,2 пункта после падения накануне на 2,65%.

В центре внимания инвесторов остается политическая ситуация в Италии, где в минувшие выходные разразился острый политический кризис. Президент страны Серджо Маттарелла заблокировал формирование "евроскептического" правительства, что вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны. После этого глава государства принял решение создать "технический" переходный кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли. Этот шаг Маттареллы вызвал острую критику со стороны ведущих итальянских политиков.

"Основное внимание бирж будет приковано к новостям относительно итальянской политической драмы, которая вчера вызвала распродажи и повлияла на мировые финансовые рынки", — отмечают аналитики Danske Bank в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В то же время ограничить негатив на европейских биржах помогает статистика из Германии. Так, безработица в стране в мае опустилась до 5,2% против 5,3% в апреле, хотя аналитики ждали сохранения апрельского показателя. Показатель является минимальным с момента воссоединения страны в 1990 году.