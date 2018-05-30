МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Стоимость нефти в среду днем перешла к росту — трейдеры сместили фокус внимания с сообщений о возможном скором смягчении условий соглашения ОПЕК+ на ценовой прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.44 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до 75,67 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,07%, до 66,78 доллара за баррель.

ОЭСР в своем последнем макроэкономическом прогнозе, опубликованном ранее в среду, основывалась на предположении о сохранении цены нефти марки Brent в районе 70 долларов за баррель до конца 2019 года.

До того, с конца прошлой недели, нефть в мире в основном дешевела на ожиданиях возможного смягчения условий соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, о чем заявляли министры энергетики РФ и Саудовской Аравии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

При этом страны ОПЕК+ последние полгода значительно перевыполняли условия этого соглашения. Так, согласно докладам ОПЕК, степень выполнения превышает 120%, начиная с ноября. На этом фоне ранее в мае Brent достигала отметки в 80 долларов за баррель, WTI — 72 долларов — оба эти показателя стали максимальными с осени 2014 года.