МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по индексу РТС на укреплении рубля, в лидерах роста — акции "Аэрофлот".

Индекс Мосбиржи к 15.01 мск колебался на уровне предыдущего закрытия — 2297,94 пункта, индекс РТС рос на 0,63%, до 1162,18 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 54 копейки — до 62,28 рубля, курс евро рос на 5 копеек, до 72,46 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,87 — до 76,15 доллара за баррель.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Аэрофлота" торгуются заметно выше рынка (+4,85%), несмотря на данные по МСФО за первый квартал.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2018 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении и составил 11,543 миллиарда рублей, сообщила компания в среду. Выручка составила 111,9 миллиарда рублей, увеличившись на 8,5%, убыток от операционной деятельности вырос в 2,3 раза, до 11,6 миллиарда рублей.

"Отчётность "Аэрофлота" за первый квартал может показаться слабой в первом приближении. Однако более детальное изучение позволяет понять, что долг компании сократился за первый квартал на 11,5% по сравнению с 31 декабря 2017 года до 92,718 миллиарда рублей. Таким образом, компания продолжает активно сокращать свою задолженность, что окажет безусловное позитивное влияние на будущий результат", — комментирует аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Он также отмечает, что рост акций во многом связан с решением совета директоров во вторник рекомендовать выплату дивидендов за 2017 год в объеме 12,805 рубля на акцию. По цене закрытия 29 мая доходность бумаг "Аэрофлота" составляла почти 9,8%, что для российского рынка является блестящим результатом, указывает аналитик.

Руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов указывает, что "Аэрофлот" впервые представил квартальную финансовую отчетность, которая ожидаемо оказалась не впечатляющей ввиду как сезонности, так и усиления конкуренции в условиях сохранившейся инерции к опережающему выручку росту операционных затрат. По словам аналитика, ключевой вклад в рост расходов продолжают вносить лишь две статьи: авиатопливо и зарплаты.

"Мы расцениваем данную финотчетность как констатацию крепкого состояния компании: "Аэрофлот" неплохо контролирует остальные операционные расходы и управляет долгом, обеспечивает рост бизнеса. Пик роста операционных расходов, вызванный сложившейся конъюнктурой на рынках топлива и труда, по нашему мнению, проходится "Аэрофлотом" успешно: цены на авиакеросин этой весной смогли стабилизироваться. А оживление ситуации в российской экономике и ограниченный потенциал роста цен на нефть позволяют рассчитывать на улучшение операционных и финансовых показателей в дальнейшем, формируя потенциал роста стоимости компании", — комментирует он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — ГДР En+ (5,22%), ТГК-1 (-2,03%), префы "Мечела" (1,8%), акции "Уралкалия" (1,72%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,57%), а также акции НЛМК (1,38%), акции "Энел Россия" (1,23%), "Магнита" (1,16%) и акции Polymetal (1%).

Среди лидеров падения — акции "Соллерса" (-3,85%), "Алросы" (-1,63%), "Мосэнерго" (-1,21%), "Яндекса" (-1,08%), акции ИСКЧ (-1,08%), а также акции "Кузбасской топливной компании" (-1,05%) и акции "Мостотреста" (-1,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Фьючерсы на основные американские индексы сегодня скромно растут на 0,4%, поэтому можно надеяться на небольшое восстановление биржевых индексов по всему миру ближе к закрытию торгов, считает Василий Олейник из "Финама".

"Осторожный оптимизм на российском рынке пока не позволяет выявить признаков потенциального ускорения подъема в силу ряда сдерживающих факторов. Нефть стабилизировалась и предпринимает тщетные попытки роста, что грозит новой волной коррекции. В этом случае отечественные индексы рискуют вернуться на отрицательную территорию, а рубль — растерять заработанные сегодня очки", — комментирует Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".