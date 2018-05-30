МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Рубль днем уверенно рос к доллару и стабилизировался к евро, отыгрывая коррекцию европейской валюты выше уровня 1,16 доллара.

Восстановление рынка нефти до уровня 76 долларов за баррель сорта Brent поддерживает укрепление рубля, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.42 мск снижался на 60 копеек — до 62,21 рубля, курс евро — на 6 копеек — до 72,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ К ДОЛЛАРУ

Курс рубля ощутимо рос к доллару и стабилизировался к евро днем, отыгрывая коррекционный рост европейской валюты на рынке форекс выше отметки 1,16 доллара. Курсовая динамика форекса сигнализирует о повышении спроса на рисковые активы.

Инвесторы "переваривают" первую негативную реакцию на политический кризис в Италии и Испании, отмечают эксперты.

Попытки рынка нефти закрепиться выше уровня 76 долларов за баррель также поддерживает курс рубля против доллара. Рынок "черного золота" обратил внимание на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о сохранении цены нефти марки Brent в районе 70 долларов за баррель до конца 2019 года. Опасения по поводу подготовки ОПЕК+ к смягчению условий соглашения о сокращении добычи нефти пока отошли на второй план.

В итоге курс доллара днем снижался к рублю на 1%, евро — на 0,1%. Рублевая цена "черного золота" колеблется около уровня 4,75 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Диапазон 62,5-63 рубля за доллар останется центральным для пары на ближайшие пару недель, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"На среднесрочном горизонте диапазон может расшириться до 62-63,5 в связи с неопределенностью относительно действий ОПЕК+ и санкционной риторикой в отношении России", — добавил он.

Дальнейшее ослабление рубля может привести курс к отметке 63 рубля за доллар уже в ближайшей перспективе, считает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекc".

"Если в краткосрочном периоде распродажа на финансовых рынках трансформируется в панику на опасениях европейского кризиса, положение российской валюты усугубится", — добавил он.