МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Банк России выявил десятки пирамид с привлечением средств граждан в псевдокриптоактивы, сказал на встрече с журналистами директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Заметной тенденцией последнего года является привлечение средств вкладчиков в финансовые пирамиды, основанные на мнимых инвестициях в псевдокриптоактивы. Это десятки пирамид… Суммы, которые люди вкладывают в финансовые пирамиды, варьируются в пределах 30-50 тысяч рублей, с псевдокриптоактивами обычно ценник выше. Мы замечаем обычно псевдокриптоинвестиции в размере 80-100 тысяч рублей", — сказал он.

С начала 2018 года, ЦБ РФ выявил 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид, отмечается в материалах, предоставленных журналистам регулятором. Из них 47 существовали в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 11 – в форме потребительского кооператива (в том числе КПК), 16 организаций было создано в виде интернет-проекта, 5 – потребительских обществ, два действовали как индивидуальные предприниматели и одна организация – в форме акционерного общества.

"Это общемировая практика. В нашей стране тоже существуют такие истории, и они распространены. У нас (в стране – ред.) была пирамида, когда под покупку техники Apple за часть ее стоимости привлекали деньги и строили пирамиды. Например, предлагали iPhone за 20%, если человек приводил еще четверых, а они – следующих четверых. Таких пирамид десятки", — сказал Валерий Лях.

"Мы выявляем, по возможности устанавливаем пострадавших и передаем (информацию – ред.) в правоохранительные органы. Не всегда пострадавшие к нам обращаются. Сейчас в связи с формированием территориальных подразделений Банка России по выявлению недобросовестных практик, нам удается проактивно выявлять финансовые пирамиды и проактивно выявлять безлицензионную деятельность и нелицензионные схемы", — добавил он.