МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Бумаги АФК "Система" на Лондонской фондовой бирже растут в цене на 5,32% после сообщения о досрочном погашении компанией кредита в 40 миллиардов рублей, взятого на выплату по мировому соглашению с "Роснефтью", "Башнефтью" и Башкирией, следует из данных торгов.

К 14.51 мск расписки АФК "Система" дорожали на 5,32% — до 2,93 доллара.

Как ранее в понедельник сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АФК "Система" досрочно погасила кредит, выданный ей в рамках реализации мирового соглашения с АНК "Башнефть", НК "Роснефть" и Республикой Башкортостан. Финансирование АФК "Система" в размере 40 миллиардов рублей было организовано РФПИ в феврале под залог долей в ПАО "Детский мир" после того как стороны достигли мирового соглашения при активном содействии РФПИ, указал в своем релизе фонд.

На этой новости бумаги АФК "Система", "Детского мира" и "Роснефти" также перешли к росту и на Московской бирже. Акции АФК дорожают уже на 4,12%, до 9,225 рубля.