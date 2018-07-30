МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале недели заметно дорожает к доллару и евро на фоне роста рынка нефти выше уровня 75 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Геополитическое затишье и налоговый период также поддерживают курс российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.08 мск снижался на 41 копейку, до 62,39 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 72,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро опустился ниже 73 рублей, впервые с 18 июля.

РУБЛЬ ИДЕТ ЗА НЕФТЬЮ

Курс рубля отыгрывает повышение рынка нефти в район круглой отметки — утром в понедельник Brent поднялась выше 75 долларов за баррель, впервые за две последние недели.

Рынок энергоресурсов получает поддержку от сокращения предложения нефти на мировом рынке.

"Имеется в виду снижение добычи в Венесуэле, ожидаемые санкции США против Ирана. Даже Саудовская Аравия недавно была вынуждена прервать транспортировку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив из-за атак йеменских повстанцев на саудовские нефтяные танкеры", — отметил аналитик Forex Club Иван Марчена.

"Кроме того, макроэкономический позитив подогревает рынок нефти. ВВП США во втором квартале 2018 года возрос на 4,1% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года, а рост ВВП (даже американского) требует ресурсов — в том числе и нефти", — добавил аналитик.

Поддержка рублю приходит от некоторого затишья санкционной темы. Уплата в бюджет последних налогов июля также помогает рублю расти.

В итоге, доллар и евро днем теряли 0,4-0,7% к рублю. Рублевая цена нефти колеблется в районе отметки 4,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Отметка в 63 рубля за доллар – равновесный курс, который может поколебать только какая-либо неожиданность из-за океана, считает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Это может быть изменение риторики Федрезерва после пресловутого твита Дональда Трампа о несогласии с направлением его монетарной политики, которое может снизить курс доллара к мировым валютам, либо это может быть резкая коррекция индекса NASDAQ наподобие той, что произошла в феврале текущего года, предпосылки к которой вновь налицо исходя из вышеупомянутых козней Twitter и Facebook", — перечисляет он.

Но, впрочем, пресловутый "фактор августа", скорее всего, в этом году останется не отыгранным из-за отсутствия предпосылок к обвалу рубля. Ситуацию со стабильным рублём могут изменить лишь новые американские санкции, но их весьма трудно прогнозировать, резюмирует он.

На наступившей неделе ослабление рубля может возобновиться, и факторов, способствующих этому несколько — не столь уверен в надежности рубля генеральный директор АО "НПФ Согласие — ОПС" Александр Вьюницкий.

"Укрепляющийся на ожиданиях роста ВВП США доллар не может не оказывать отрицательного влияния на российский рубль. Продолжающиеся "торговые войны" также не лучшим образом влияют на валюты стран развивающихся рынков. Воды на мельницу ослабления рубля подливают и покупки валюты Минфином. В качестве противовеса этим факторам выступает растущая цена нефть, которая пока сглаживает негативный эффект для рубля", — заключил он.