МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило кредитный рейтинг АФК "Система" на уровне "B+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение отражает наше мнение о том, что АФК "Система" демонстрирует превентивное управление в области рисков потери ликвидности, путем рефинансирования 39 миллиардов рублей (около 620 миллионов долларов за последние три месяца", — сообщается в релизе.

Ранее в понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что АФК "Система" досрочно погасила кредит, выданный ей ГПБ в рамках реализации мирового соглашения с "Башнефтью", "Роснефтью" и Башкирией. Финансирование АФК "Система" в размере 40 миллиардов рублей было организовано РФПИ в феврале под залог долей в ПАО "Детский мир" после того как стороны достигли мирового соглашения при активном содействии РФПИ, указал в своем релизе фонд.

Банк "Открытие" также в понедельник сообщил, что предоставил кредитные средства в рамках соглашения о сотрудничестве с АФК "Система" в размере 15 миллиардов рублей на срок до 2021 года. Выделенные денежные средства позволили АФК провести рефинансирование и обеспечить погашение ранее выданного кредита, заявило "Открытие". АФК отметила, что, используя этот кредит и собственные средства в размере 5 миллиардов рублей, она завершила погашение кредита в размере 40 миллиардов рублей.

Агентство ожидает, что финансовый леверидж АФК (соотношение в процентах между основной суммой кредита и оценочной стоимостью актива, предоставленного в его обеспечение) останется на уровне ниже 50%, несмотря на некоторое снижение стоимости его портфеля в последние месяцы. S&P также считает, что доля заемных средств АФК продолжит снижаться.

Стабильный прогноз по рейтингу АФК отражает ожидания того, что финансовый леверидж компании не превысит 45-50% в течение года. Позитивное рейтинговое действие возможно, если соотношение кредита к залогу будет на уровне ниже 45%. S&P может понизить рейтинг АФК в том случае, если леверидж приблизится к уровню 55-60% и выше, а также при ухудшении качества ликвидности.