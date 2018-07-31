МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи впервые за две недели преодолел психологическую отметку в 2300 пунктов на фоне роста "голубых фишек" – бумаг Сбербанка, "Газпрома" и "Роснефти".

К 13.41 мск индекс Мосбиржи рос на 0,4% — до 2305 пунктов, РТС – на 0,1%, до 1163 пунктов. Ранее во вторник индекс Мосбиржи поднимался до 2305,6 пункта — максимума с 17 июля.

Ощутимый вклад в рост индексов вносят акции, имеющие большой вес в их расчете: Сбербанк (+1%), "Газпром" (+1,5%) и "Роснефть" (+1,8%, до 413,7 рубля), которая к тому же подошла близко к историческому максимуму (425,7 рубля).

Цена на нефть удерживается выше 75 долларов за баррель, что также поддерживает тенденцию к росту рынка акций РФ.