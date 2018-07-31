МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник растет по отношению к основным мировым валютам, инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут обнародованы в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.52 мск курс евро к доллару снижался до 1,1705 доллара с 1,1706 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 111,91 иены за доллар со 111,06 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,17%, до 94,48 пункта.

Итоги двухдневного заседания ФРС станут известны в среду, 1 августа. По данным CME Group, по состоянию на вторник 97% экспертов считают, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне 1,75-2%.

При этом особый интерес для трейдеров представляет вопрос, изменит ли Федрезерв планы по дальнейшему повышению процентной ставки в текущем году. Ранее регулятор сообщал о планах еще двух повышений в этом году.

"Несмотря на ожидания, что процентная ставка в США останется неизменной, инвесторы в большей степени обеспокоены любыми потенциальными изменениями риторики заявления о политике", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).