МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером слегка снижался против доллара и евро в рамках коррекции, говорят трейдеры.

Сползание рынка нефти ниже 75 долларов за баррель поддержало давление на курс российской валюты, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.05 мск повышался на 9 копеек — до 62,33 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 72,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль во вторник вечером слегка терял к доллару и евро на фоне сползания рынка нефти ниже отметки 75 долларов за баррель.

"Черное золото" теряет позиции, не сумев закрепиться на психологическом уровне 75 долларов.

Опасения "быкам" внушают данные о том, что добыча в странах ОПЕК в июле достигла рекордного за 2018 год уровня и поднялась на 70 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем, до 32,64 миллиона баррелей.

Кроме того, минэнерго США оценило, что среднесуточная добыча нефти в стране в мае достигла очередного исторического максимума — 10,71 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле.

Завершение налогового периода июля в РФ также убрало поддержку курса рубля.

В итоге доллар и евро вечером прибавляли 0,2% каждый, а рублевая цена марки Brent колебалась около отметки 4,65 тысячи.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62-63 рубля, евро – в коридоре 72,4-73,6 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Рубль торгуется в середине коридора 60.80-64 против доллара, в котором он остается с апреля, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Низкая ликвидность может увеличить внутридневные колебания, однако пока существенных отклонений курса от уровней 62-63 рубля за доллар не ожидается, оценил он.

С началом нового месяца и традиционным возвратом в систему рублевой ликвидности из бюджета пара доллар/рубль постепенно вернется в район 63, однако в целом курс может быть подвержен высокой волатильности в связи с большим количеством важных макроданных из США, ожидаемых до конца недели, отметил Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".