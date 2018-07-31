МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы США во вторник растут после публикации внутренних статданных и в ожидании итогов июльской встречи ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.09 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,71%, до 25485,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,91%, до 7699,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 2822,44 пункта.

Оптимизм участников рынка связан с хорошими статданными из США. Как сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в июле вырос до 127,4 пункта с пересмотренного показателя июня в 127,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 126,5 пункта с первоначального июньского уровня в 126,4 пункта.

Трейдеры также обратили внимание на данные бюро экономического анализа министерства торговли США. Потребительские доходы в стране в июне выросли на 71,7 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с маем, расходы — на 57,1 миллиарда долларов, или на 0,4%. Оба показателя совпали с экспертными прогнозами.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, результаты которого будут объявлены в среду. По данным CME Group, по состоянию на вторник 97% экспертов считают, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне 1,75-2%.

По мнению аналитиков, рынкам не стоит рассчитывать на существенные изменения в планах регулятора относительно его денежно-кредитной политики. "Мы считаем, что ФРС не хочет менять свои планы в отношении процентной ставки в ближайшее время. Это прослеживалось и в недавних выступлениях главы регулятора Джерома Пауэлла", — отмечают аналитики Danske Bank в обзоре, который имеется в распоряжении РИА Новости.