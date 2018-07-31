МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос по основным индексам вместе с рядом бумаг нефтегазового сектора, несмотря на цену нефти, упавшую ниже 75 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,11%, до 2321,11 пункта, индекс РТС — на 0,92%, до 1173,05 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.04 рос на 20 копеек, до 62,44 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 73,03 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,72%, до 74,25 доллара за баррель.

Во вторник, 31 июля, российский рынок акций продолжил рост, в результате которого рублевый индекс Мосбиржи преодолел верхнюю локальную границу сопротивления на отметке 2300 пунктов, отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"Российскому рынку акций подыграл в целом оптимистичный внешний фон. Новости о том, что США и Китай пытаются возобновить переговоры по торговле и пошлинам, немного приободрили инвесторов. Участники рынков надеются, что таким образом будет предотвращена полномасштабная торговая война между странами", — добавляет она.

"Во вторник индекс Мосбиржи демонстрировал восходящую динамику во главе с акциями компании? нефтегазового сектора. Поводом для оптимизма стало сообщение о том, что добыча нефти российскими компаниями выросла в июле на 260 тысяч баррелей в сутки, что на 60 тысяч баррелей в сутки больше норматива, установленного странами-участницами соглашения ОПЕК+ после встречи в июне этого года", — комментируют положение аналитики "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста — акции "Газпрома" (3,52%), "Роснефти" (3,09%), "Новатэка" (1,83%), "Аптечной сети 36 и 6" (1,78%), бумаги "Ростелекома" (префы поднялись на 1,26%, обыкновенные акции – на 1,78%), а также обыкновенные акции Сбербанка (1,67%) и акции "Полюса" (1,2%).

"Акции "Роснефти" во вторник продолжают рост, фаза повышения длится уже шестой день кряду и возвращает бумагу в область летних пиков. Максимум июля стоит на уровне 419 рублей, до него рукой подать. После этой атаки акции, вполне возможно, консолидируются в пределах 405-415 рублей, а затем попробуют обновить пик", — полагает Анна Бодрова из "Альпари".

Среди лидеров снижения — акции АФК "Система" (-2,32%), "Магнита" (-2,04%), "Мостотреста" (-2,03%), ТМК (-2,02%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,98%), а также акции "Юнипро" (-1,98%), ОГК-2(-1,73%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,43%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду будет озвучено решение по процентной ставке ФРС, напоминают аналитики "Велес Капитала". Также будут опубликованы данные по запасам нефти в США, индекс деловой активности в производственных секторах США, Китая, Германии и Великобритании и информация об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, добавляют они.

Во вторник вечером инвесторы ждут финансовых результатов Apple, по факту выхода которых настроения на заокеанских площадках может резко поменяться, напоминает Сергей Дроздов из "Финама".

"Бодрости духа российскому фондовому рынку не занимать – во вторник индекс Мосбиржи поднялся выше 2315 пунктов, индекс РТС восстановился к 1167 пунктам. Это происходит при очень неоднозначной внешней конъюнктуре, где рынок США решает, переходить ли к полноценному понижению, и очередной качке в сырье. Если покупательский импульс останется в силе, ближайшей целью "быков" станет рубеж в 2325 пунктов по индексу Мосбиржи. Далее стоит более амбициозная цель на 2350 пунктах, но очень сомнительно, что на одном только внутреннем энтузиазме рынок сможет туда проскользнуть", — говорит Бодрова из "Альпари".