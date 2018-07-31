МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Немецкая компания Ekosem-Agrar, владеющая российской группой "Эконива" (один из крупнейших производителей молока в РФ), меняет организационно-правовую форму на акционерное общество и рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO), говорится в сообщении Ekosem-Agrar.

Прежде немецкая компания была обществом с ограниченной ответственностью. "Принятие решения об изменении правовой формы связано с увеличением гибкости компании для финансирования будущего роста. В этой связи менеджмент приступил, помимо других вариантов финансирования, к подготовке к первичному публичному размещению", — говорится в сообщении.

Ekosem-Agrar также сформировала наблюдательный совет и правление. Главным исполнительным директором компании является предприниматель Штефан Дюрр (основатель и основной акционер Ekosem-Agrar Group).

Ekosem-Agrar – холдинговая компания "Эконивы", крупной российской аграрной группы. По данным "Эконивы", сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях на площади 386 тысяч гектаров. Ключевое направление работы "Эконивы" — производство молока.