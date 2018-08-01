ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА новости. Чистая прибыль Apple в третьем квартале 2017-2018 финансового года, выросла на 32% до 11,5 миллиарда долларов по сравнению с тем же отчётным периодом прошлого года, следует из релиза компании.

"Мы рады сообщить вам о лучших квартальных результатах Apple за всю историю и нашем четвертом последовательном квартале роста прибыли в двузначном выражении", — приводятся в релизе слова главы Apple Тима Кука.

Кроме этого, компания сообщает, что разводненная прибыль на одну акцию за отчетный период составила 2,34 доллара за акцию, что на 40% выше показателей предыдущего года.

Выручка за отчетный период выросла на 17%, составив 53,3 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2017 фингода Apple ожидает выручку на уровне 60-62 миллиардов долларов, а также операционные расходы в диапазоне 7,95-8,05 миллиарда долларов. В заявлении добавляется, что совет директоров одобрил квартальные дивиденды на уровне 0,73 доллара за акцию. Выплаты состоятся 16 августа 2018 года.

Продажи iPhone в третьем квартале составили 41,3 миллиона единиц, что на 1% больше в годовом выражении. Продажи iPad увеличились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода, до 11,553 миллиона единиц. Наибольший объем продаж отмечен в США, где выручка компании составила 24,542 миллиарда долларов (рост на 20% в годовом выражении). Наименьшая выручка зафиксирована в регионе АТР (за исключением Японии и Китая) — 3,167 миллиарда долларов, что на 16% больше показателя предыдущего фингода.