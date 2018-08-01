МЕХИКО, 1 авг /ПРАЙМ/. Акции корпорации Apple после закрытия основных торгов в США растут на 3,6% на фоне публикации отчета компании, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

Ранее Apple отчиталась о росте чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года на 32% до 11,5 миллиарда долларов, или 2,34 доллара за акцию, что на 40% выше показателя предыдущего года. Выручка выросла на 17%, до 53,3 миллиарда долларов. По состоянию на 02.18 мск, бумаги компании дорожали на 3,57%.

Продажи iPhone и iPad выросли на 1%, наибольший объем продаж отмечен в США, наименьший – в АТР (за исключением Японии и Китая). Корпорация сообщила также, что в четвертом квартале прогнозирует выручку в 60-62 миллиардов долларов.

Инвесторы опасались, что в случае недостаточно сильного отчета акции Apple повторят судьбу Facebook и Twitter – в прошлую пятницу котировки Twitter обвалились на 20,5%, в четверг бумаги Facebook подешевели на 19% после публикации данных и прогнозов.

"Эти результаты и рекомендации повысят доверие инвесторов. Мы ожидаем, что большая часть линейки Apple в ближайшие пару кварталов будет обновлена, что поддержит краткосрочные результаты", — приводит агентство Блумберг мнение эксперта Cross Researchм Шэннон Кросс (Shannon Cross).