МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты биткоин (bitcoin) опустилась за сутки на 7%, до 7,5 тысячи долларов с уровня в 8 тысяч, недавнее удорожание виртуальной валюты аналитики объясняют спекулятивным ростом, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.57 мск биткоин дешевел на 7,33%, до 7,542 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 7,49%, до 7,535 тысячи долларов.

Другие криптовалюты в среду также дешевеют: Ethereum снижается на 7,46%, до 418,38 доллара, XPR — на 2,8%, до 0,4289 доллара, Bitcoin Cash — на 6,16%, до 754,31 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 269,03 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,17% всего рынка криптовалют.

"… Рост все-таки оказался во многом спекулятивный. Кроме неприятных новостей от SEC о переносе срока принятия решений по ETF на биткоины, еще могло отразиться исполнение фьючерсов, приходившееся на 25 июля, что привело к резкому росту покупок биткоина спекулянтами для исполнения своих обязательств", — рассказал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

После ослабления спекулятивного спроса биткоин опустился в новый диапазон 7,4-7,9 тысячи долларов, где он должен окончательно определиться с темпами и глубиной своего дальнейшего падения, что вполне возможно при появлении нового негатива, считает эксперт. При таком раскладе, полагает аналитик, стоимость криптовалюты к концу недели может опуститься до 6,8 тысячи долларов, но наиболее вероятный сценарий предполагает временное затишье в диапазоне 7,4-7,9 тысячи долларов.

"Оптимизм на рынке криптовалют присутствует и связан с осознанием роста вероятности скорого перехода биткоина к устойчивому росту котировок", — добавляет аналитик.