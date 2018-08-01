МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль) 57,4 52 (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль) 51 50,8 (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июль) 0,7% 0,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (г/г) (июль) 2% 2,5% (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 53,4 53,1
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 53,3 53,1
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 53,1 53,1
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 57,3 57,3
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 55,1 55,1
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 54,4 54,2
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,36%

 

 
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль) 177 тыс 186 тыс
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 55,5 55,5
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль) 56 56
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) 60,2 59,4
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -6,147 млн барр -3,150 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,127 млн барр

 

 
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 2% 2%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (июль) 49,5 48,1

 

 

 RUB Транснефть — СД (выборы председателя СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2018

 

 

 

 
1-3 авг RUB ДИКСИ Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 