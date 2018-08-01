МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 1 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (июль)
|57,4
|52 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль)
|51
|50,8 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июль)
|0,7%
|0,6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (г/г) (июль)
|2%
|2,5% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|53,4
|53,1
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|53,3
|53,1
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|53,1
|53,1
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|57,3
|57,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|55,1
|55,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|54,4
|54,2
|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,36%
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|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
|177 тыс
|186 тыс
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|55,5
|55,5
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль)
|56
|56
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
|60,2
|59,4
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-6,147 млн барр
|-3,150 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,127 млн барр
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|21:00
|USD
|США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|2%
|2%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июль)
|49,5
|48,1
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|RUB
|Транснефть — СД (выборы председателя СД)
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|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв/1П2018
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|1-3 авг
|RUB
|ДИКСИ Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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