МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду снижался к доллару и евро в рамках коррекции второй день подряд.

Рынок нефти сполз к уровню 73 доллара за баррель, что поддерживает ослабление рубля, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.23 мск повышался на 43 копейки — до 62,93 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 73,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ВТОРОЙ ДЕНЬ СНИЖЕНИЯ

Курс рубля днем снижался к доллару и евро, корректируясь второй день подряд. Рынок нефти также второй день подряд сползает — уже в район отметки 73 доллара за баррель сорта Brent, задавая тон снижению рубля.

Рынок энергоресурсов остается под давлением на фоне данных о динамике запасов. Американский институт нефти (API) сообщил, что за неделю по 28 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,6 миллиона баррелей, до 410,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что запасы снизились на 2,8 миллиона баррелей. В среду вечером будут опубликованы официальные данные министерства энергетики США.

Дополнительное давление на рубль пришло от итогов аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство на первом аукционе разместило государственные ценные бумаги серии 25083 с погашением в декабре 2021 года только на 13,081 миллиарда рублей (по номиналу) при лимите в 20 миллиардов.

В итоге доллар и евро днем прибавляли 0,5-0,7% к рублю. Рублевая цена нефти опустилась ниже отметки 4,6 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Компании-экспортеры увеличили продажи иностранной валюты, учитывая то, что завтра предстоят финальные дивидендные выплаты в этом сезоне. "Газпром" и "Сургутнефтегаз" должны аккумулировать соответственно 190 и 28 миллиардов рублей (для чего понадобится продажа валюты), отметил Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ".

"Однако мы довольно оптимистично оцениваем перспективы пары USD/RUB до конца недели, поскольку снижение цен на нефть и ухудшение настроя на развивающихся рынках могут оказать давление на рубль в период конвертации дивидендов в валюту", — оценил он.

Страхи и опасения по поводу рубля в августе могут оказаться напрасны, считает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Из-за низкого спроса на валюту внутри страны равновесную позицию отечественной валюты на данном этапе могут поколебать лишь какие-либо внешние раздражители. Среди них повышенной вероятностью наступления выделяются, как всегда, наши непрогнозируемые хлопья снега среди ясного неба – санкции", — сказал он.