МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Tesla Inc. должна опубликовать финрезультаты за 2-й квартал сегодня после закрытия торгов, сообщает Dow Jones. Инвесторам стоит обратить внимание на следующее.

ПРИБЫЛЬ. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют скорректированный убыток в размере 2,88 доллара на акцию против 1,33 доллара на акцию годом ранее.

ВЫРУЧКА. Согласно FactSet, ожидается рост выручки до 3,99 млрд долларов с 2,79 млрд долларов, полученных годом ранее. В прошлом месяце Tesla заявила, что ее общие поставки автомобилей достигли 40 740 единиц, и это значительно выше, чем 22 000 единиц, поставленных годом ранее. Рост произошел благодаря наращиванию производства седана Model 3. За отчетный период Tesla продала 18 440 единиц Model 3 и в последние 7 дней квартала наконец вышла на целевой уровень производства этого автомобиля – не менее 5000 единиц в неделю. Отчасти компания смогла этого добиться, пойдя на необычный шаг: она разместила сборочную линию под большим тентом за пределами своего завода во Фримонте (Калифорния).

НАСТРОЙ МАСКА. Каким предстанет Маск на конференции с аналитиками? Будет ли это обаятельный гендиректор, чьи прогнозы о будущем электромобилей помогли компании догнать по рыночной стоимости General Motors Co., или же гендиректор мрачный, который на конференции в мае схлестнулся с представителями Уолл-стрит, превратив обычно спокойное мероприятие в повод для беспокойства инвесторов и падения акций. После тех событий он раскритиковал в Twitter сторонников стратегии "коротких продаж", а также извинился за свое предположение о том, что один из спасателей, работавших в пещере в Таиланде, является педофилом. "Мы особо не ждем ответов на некоторые из ключевых вопросов в споре между быками и медведями", – указал в заметке для инвесторов во вторник аналитик Barclays Брайан Джонсон.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. Маск обещал, что стабильный выпуск 5000 Model 3 в неделю поможет Tesla получать денежные средства и добиться в 3-м квартале положительного денежного потока, а также получить прибыль. Инвесторы захотят узнать, сохраняет ли этот план свою актуальность, особенно после того, как в прошлом месяце Tesla попросила некоторых поставщиков вернуть ей часть средств, выплаченных с 2016 года, чтобы помочь автопроизводителю стать прибыльным. Об этом говорится в письме, с которым ознакомилась The Wall Street Journal. Tesla подтвердила, что в рамках переговоров попросила некоторых поставщиков о возврате денег. Хотя Маск заявил, что ему не нужно привлекать дополнительные средства, многие аналитики с ним не согласны. Возможно, они захотят услышать, как Tesla профинансирует запланированное строительство заводов в Китае и Европе, а также новые модели, включая компакт-кроссовер Model Y. Компания завершила первый квартал с 2,7 млрд долларов денежных средств.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ. Инвесторы будут искать указания на спрос на Model 3. В прошлом месяце Tesla подтвердила, что в США поставила в общей сложности 200 000 электромобилей, что положило начало сворачиванию федеральных налоговых льгот, действующих с конца прошлого года. Аналитики заявили, что это может повлиять на клиентов с предзаказами, надеявшихся получить субсидии в полном размере (при стоимости автомобиля в 35 000 долларов). Производство базовой версии еще не началось Tesla сосредоточилась пока на более дорогих версиях. Однако аналитик UBS Колин Ланган считает, что отмена налоговых льгот может быть преимуществом.

"Это может также означать, что некоторые продажи будут перенесены с 2019 года на более ранний срок, и мы полагаем, что это может также помочь компании достигнуть во 2-м полугодии своей цели по положительному денежному потоку и чистой прибыли", – указал он в заметке для инвесторов.