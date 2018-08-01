МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Российский рынок снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем.

Индекс Мосбиржи к 17.04 мск снижался на 0,16% — до 2317,33 пункта, индекс РТС — на 1,07%, до 1160,48 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 39 копеек — до 62,89 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 73,49 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,85% — до 72,84 доллара за баррель.

Очередные новости о торговой войне США и Китая прокатились волной распродаж по глобальному рынку, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Для российского рынка торговая война КНР и США приобретает все более неприятное содержание. Перспектива падения объемов мировой торговли может сказаться и на российском экспорте сырьевых товаров. Соответственно, падение индексов в среду носит вполне логичный характер, как и ослабление рубля", — комментирует он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Лидерами роста стали низколиквидные бумаги банка "Санкт-Петербург" (БСП), которые подскочили почти на 8,3% — до 53,65 рубля на новостях об обратном выкупе акций. К текущему времени акции банка "Санкт-Петербург" растут на 6,86 рубля.

Как ранее в среду сообщил РИА Новости зампред правления банка Константин Баландин, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" в четверг рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций (buy back) на сумму около 10 миллионов долларов.

Баландин в апреле сообщил журналистам, что банк обсуждает возможность обратного выкупа акций при текущих ценах. Зампред банка тогда отмечал, что free float акций составляет около 35%, и проводить допэмиссию акций пока не планируется.

Также среди лидеров роста – акции "Русснефти" (2,55%), "Энел Россия" (2,28%), обыкновенные акции "Ростелекома" (2,08%), ГДР Х5 (1,7%), акции "Магнита" (1,7%), а также акции ТМК (1,49%), "М.Видео" (1,48%) и акции "Аэрофлота" (1,26%).

Среди лидеров падения — акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-6,59%), "Полюса" (-2,62%), бумаги Сбербанка (префы снижаются на 0,94%, обыкновенные акции — на 1,89%), акции "Алросы" (-1,32%), ММК (-1,15%), "Акрона" (-1,08%) и акции "Газпрома" (-0,97%).

Акции "Русала" теряют 0,88%, депозитарные расписки En+ — 0,91%, несмотря на позитивные новости о том, что во вторник минфин США продлил срок завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках санкций до 23 октября с 5 августа.

Впрочем, на новостях поднимаются бумаги "Группы ГАЗ" (префы – на 0,95%, обыкновенные акции – на 0,23%).

При этом в начале апреля минфин США давал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с ними — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Однако позднее эти сроки были частично продлены. В частности, на завершение контрактов с "Русалом", En+, "Группой ГАЗ" и "Евросибэнерго" было дано время до 23 октября.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническая картина по индексу Мосбиржи пока выглядит нейтрально, но с прицелом на август шансы на снижение пока выше, считает Василий Олейник из "Финама". Ближайший уровень сопротивления по индексу находится почти на 2% выше, вблизи отметки 2350 пунктов, а сильнейший уровень поддержки по-прежнему находится на отметке 2200 пунктов, отмечает он.

До конца дня, когда в США будут опубликованы данные по изменению запасов сырой нефти, волатильность котировок российских акций может усилиться, считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.