МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский фондовый рынок в среду закрылся в минусе на фоне ослабления рубля и падения нефти ниже 73 долларов за баррель.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,26% — до 2315,18 пункта, индекс РТС — на 1,11%, до 1160,09 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.33 мск рос на 51 копейку — до 63,01 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 73,52 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 2,22% — до 72,56 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ

Лидерами роста стали низколиквидные бумаги банка "Санкт-Петербург" (БСП), которые подскочили на 8,68% — до 53,85 рубля на новостях о buy back.

Как ранее в среду сообщил РИА Новости зампред правления банка Константин Баландин, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" в четверг рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций на сумму около 10 миллионов долларов.

Баландин в апреле говорил журналистам, что банк обсуждает возможность обратного выкупа акций при текущих ценах.

Также среди лидеров – ГДР Х5 (3,04%), акции "Русснефти" (2,46%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,78%), акции "М.Видео" (1,72%), "Газпром нефти" (1,62%), а также акции "Энел Россия" (1,47%), "Магнита" (1,43%), ТМК (1,35%) и префы "Сургутнефтегаза" (1,3%).

АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах падения — акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции", упавшие на 6,87% — до 678 рублей.

После закрытия торгов на рынке акций Московской биржи компания сообщила, что группа "Сафмар" выставила на продажу около 15% "Сафмар Финансовые инвестиции".

Продающим акционером выступает АО "Даглис" — одна из компаний группы "Сафмар". Компания намерена продать приблизительно до 16,7 миллиона обыкновенных акций "Сафмар Финансовые инвестиции" (до 15% уставного капитала компании).

Акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок для приобретения международными институциональными инвесторами. Цена продажи будет определена по итогам сбора заявок. В результате продажи "Сафмар Финансовые инвестиции" не получит денежных средств, уточнила компания.

В настоящее время доля участия компаний группы "Сафмар" в капитале "Сафмар Финансовые инвестиции" составляет приблизительно 54,8% уставного капитала. В случае реализации в рамках продажи всех акций доля участия группы в уставном капитале компании снизится примерно до 39,8%.

Также среди аутсайдеров по итогам торгов – акции ОВК (-3,62%), "Полюса" (-2,55%), бумаги Сбербанка (префы снизились на 1,13%, обыкновенные акции — на 1,98%), акции "Алросы" (-1,34%), "Акрона" (-1,32%), ММК (-1,32%) и НЛМК (-1,28%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2265-2365 пунктов, а РТС – в коридоре 1145-1175 пунктов.

Российский рынок акций к вечеру среды оказался в плену смешанных настроений, отмечает в свою очередь Анна Бодрова из "Альпари".

"Очевидно, что рынку больше не на чем расти, но и повода выйти из позиций и начать распродажу тоже нет. Индекс Мосбиржи в результате попытался закрепиться в пределах 2310-2325 пунктов, что ему вполне удалось. Индекс РТС спустился в область 1165 пунктов, и хорошо видно, что у валютного индикатора есть шансы на дальнейшее скольжение вниз", — комментирует она.

Алексей Адонин из "Велес Капитала" напоминает, что в четверг в России и за рубежом будут опубликованы ряд экономических данных.

Московская биржа раскроет месячные данные по объему торгов, а ЦБ РФ — данные по международным резервам.

В США будут опубликованы число первичных заявок на получение пособий по безработице и данные по объему промышленных заказов, а EIA отчитается о динамике запасов природного газа.