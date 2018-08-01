МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в среду вечером ощутимо снижался к доллару, вернувшись в район отметки 63, евро рос в рамках коррекции — также второй день подряд.

Рынок нефти сполз к уровню 72,5 доллара за баррель, что поддерживало ослабление рубля. Снизившийся спрос на ОФЗ на аукционах Минфина РФ также оказал давление на рубль, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.47 мск повышался на 54 копейки — до 63,05 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 73,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — 2-Й ДЕНЬ СНИЖЕНИЯ

Курс рубля вечером усилил снижение к доллару и евро, корректируясь второй день подряд. Давление добавилось от сползания рынка нефти также второй день подряд — уже в район отметки 72,5 доллара за баррель сорта Brent.

Рынок энергоресурсов остается под давлением — на фоне данных о динамике запасов энергоресурсов. Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 июля, увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 408,7 миллиона баррелей. При этом эксперты, напротив, ожидали снижения запасов на 2,784 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,106 миллиона баррелей.

Дополнительное давление на рубль пришло от итогов аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство на первом аукционе разместило государственные ценные бумаги серии 25083 с погашением в декабре 2021 года только на 13,081 миллиарда рублей (по номиналу) при лимите в 20 миллиардов. Впрочем, на втором все бумаги на 15 миллиарда рублей были раскуплены.

В итоге доллар и евро вечером прибавляли 0,5-0,8% к рублю. Рублевая цена нефти опустилась в район отметки 4,55 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,5-63,5 рубля, евро – в коридоре 72,9-74,1 рубля, считает аналитик Forex Club Иван Марчена.

На данном этапе локальным сопротивлением росту доллара выступают отметки 63,2 и 63,6 рубля, поддержки расположены на уровнях 62,2 и 61,9 рубля, оценил Сергей Дроздов из группы компаний "Финам".

Если итоги заседания ФРС не преподнесут завтра американской валюте неприятных сюрпризов, то в четверг пара доллар/рубль направится в сторону уровня 63,15 рубля, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

Евро/рубль пока стабильно остается в пределах диапазона 73-74, добавила она.