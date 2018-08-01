МЕХИКО, 1 авг /ПРАЙМ/. Акции мексиканского авиаперевозчика Aeromexico в среду резко упали в цене — почти на 3,5% — на фоне аварии самолета в городе Дуранго, однако затем отыграли потери и даже набрали в котировках.

По данным мексиканской фондовой биржи BMV, во вторник торги акциями Aeromexico закрылись на уровне 28,55 песо за единицу. В среду с утра котировки обрушились до 27,56 песо за акцию, однако затем они выросли до 29,24 песо.

Это произошло на фоне новостей об отсутствии погибших при аварии самолета Embraer 190, который должен был выполнять рейс из Дуранго в Мехико, однако при взлете упал и выехал за пределы ВПП. Из 103 человек на борту никто не погиб, многие получили повреждения, однако сейчас большинство пострадавших уже выписано из больниц.