МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) замедлил темпы роста на фоне сохранения базовой ставки Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries по состоянию на 21.11 мск растет на 2,6 базисного пункта — до 2,99%. Доходность тридцатилетних US Treasuries при этом поднимается на 3 базисных пункта — до 3,111%.

До оглашения в 21.00 мск решения по ставке ФРС доходность десятилетних US Treasuries увеличивалась на 3,5 базисного пункта, до 2,999%, а тридцатилетних — на 4 базисных пункта, до 3,122%.

По итогам прошедшего 31 июля — 1 августа заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.