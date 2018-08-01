МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Индекс доллара замедлил темпы роста после ожидаемого сохранения ставки ФРС США на текущем уровне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.33 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,09% — до 94,58 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1,1671 доллара за евро с 1,1692 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 111,47 иены за доллар со 111,87 иены на предыдущем закрытии.

До объявления итогов заседания ФРС США индекс доллара рос на 0,18%, до 94,66 пункта. Пара евро и доллар торговалась на уровне 1,1668 доллара, доллар к иене — на уровне 111,66 иены.

ФРС США по итогам заседания 31 июля — 1 августа ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых. При этом Федрезерв отметил хорошее состояние рынка труда страны, а также высокий уровень расходов домохозяйств и рост объема корпоративных инвестиций в основной капитал.

Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября.