МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы в среду слабо отреагировали на ожидаемое сохранение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.33 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,29% — до 25342,65 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,41%, до 7703,1 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,12% — до 2812,84 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС (в 21.00 мск) индекс Dow Jones снижался на 0,32%, NASDAQ — рос на 0,27%, S&P 500 — опускался на 0,14%.

ФРС США по итогам заседания 31 июля-1 августа ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75-2% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября.