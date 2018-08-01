МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг Промсвязьбанка до "BB-" с "B+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Таким образом, агентство вывело рейтинг банка из списка на пересмотр с возможным дальнейшим повышением, куда он был помещен 29 января 2018 года.

"Мы считаем, что связь Промсвязьбанка с российским правительством укрепилась после его передачи Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество), формирования новой управленческой команды и завершения рекапитализации", — говорится в релизе S&P.

Стабильный прогноз отражает ожидание агентства, что кредитоспособность Промсвязьбанка в течение 12 месяцев будет оставаться на хорошем уровне, при этом он продолжит извлекать выгоду из текущей и потенциальной государственной поддержки.

S&P может понизить рейтинг Промсвязьбанка, если ослабеет его связь с правительством РФ. Это может произойти, например, из-за нежелания российских властей принимать активное участие в принятии решений в отношении банка и компенсировать риски, которые Промсвязьбанк берет на себя в соответствии со своей новой бизнес-моделью.

Положительное рейтинговое действие в ближайшее время маловероятно, однако агентство может рассмотреть такой сценарий при повышении значимости Промсвязьбанка для российского правительства, а также в случае существенного роста капитализации и улучшения управления рисками.