МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль днем умеренно снижался к доллару и стабилизировался к евро, отыгрывая снижение европейской валюты на форексе в направлении 1,16 доллара, отмечают трейдеры.

Рынок нефти тестирует уровень поддержки в 72 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживает сползание курса российской валюты к доллару третий день подряд, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 16.03 мск повышался на 15 копеек — до 63,19 рубля, курс евро снижался на 4 копейки и равнялся 73,47 рубля.

РУБЛЬ — ТРЕТИЙ ДЕНЬ СНИЖЕНИЯ

Российская валюта умеренно снижалась днем против доллара и стабилизировалась к евро на фоне сползания европейской валюты в район 1,16 доллара.

Рынок нефти направился в район апрельских минимумов и тестирует уровень 72 доллара за баррель марки Brent. "Черное золото" остается под давлением новостей об усилиях стран-участниц сделки ОПЕК+ по наращиванию добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Среднесуточная добыча нефти в РФ в июле 2018 года выросла в годовом выражении на 2,4% — до 11,215 миллиона баррелей в день, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Завершение налогового периода и соответственно ослабление спроса на рублевую ликвидность также давят на рубль.

В итоге доллар днем повышался к рублю на 0,3%, евро почти не менялся. Рублевая цена барреля "черного золота" марки Brent колеблется в районе уровня 4,55 тысячи.

ПРОГНОЗЫ

Рубль показывает завидную устойчивость: рублевая цена барреля нефти опустилась до 4550 – минимальных уровней с середины июля, отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Учитывая отсутствие сюрпризов от заседания ФРС, нефть и "торговые войны" будут определяющими факторами для рубля в ближайшие дни. Хотя прямое влияние нефти на рубль будет по-прежнему во многом нивелировано бюджетным правилом (ниже цена на нефть, меньше покупок валюты Минфином). Рубль, вероятно, останется в диапазоне 63-63,50 против доллара", — добавил он.

Уже завтра Минфин объявит объем покупок валюты в августе, который может составить 5.8 миллиарда долларов, что усилит напряженность баланса валютной ликвидности, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"В этой связи мы ожидаем, что рубль может сохранить позиции в диапазоне 63-63,5 против доллара до конца месяца", — оценил он.