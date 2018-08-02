МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в четверг днем отыграл часть потерь к доллару после решения Банка Англии о повышении ставки, но затем быстро вернулся к еще большему снижению, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.40 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3036 доллара с 1,3127 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Сразу после объявления решения Банка Англии фунт отскочил до отметки в 1,3117 доллара (с 1,3081 доллара до решения), но почти сразу ушел в еще более глубокий минус.

Курс евро к доллару уменьшался при этом до 1,1619 доллара за евро с 1,166 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 111,38 иены за доллар со 111,73 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 94,98 пункта.

Банк Англии на заседании ранее в четверг принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,75%. Члены комитета по монетарной политике единогласно приняли решение о повышении ставки. Ставка повышена впервые с ноября. Регулятор вместе с этим подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных РИА Новости.

"Пара стерлинг-доллар почувствовал небольшой стимул после решения BoE, однако "быки" на валютном рынке будут осторожничать относительно прогнозов о дальнейшем ужесточении политики", — приводит агентство Market Watch мнение управляющего директора банка Silicon Valley Bank Ниша Пареха (Nish Parekh).

Инвесторы также реагируют на комментарии главы британского центробанка Марка Карни, который заявил, что результаты планируемого выхода страны из Евросоюза (Brexit) могут быть разными. При этом он отметил, что некоторые из них могут привести к снижению ставки регулятором.