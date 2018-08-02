МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль усилил снижение к основным резервным валютам на новостях по проекту новых санкций США против РФ, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 17.27 мск повышался на 49 копеек — до 62,53 рубля, курс евро — на 27 копеек и равнялся 73,78 рубля. Доллар и евро прибавили дополнительно примерно по 20 копеек на новостях из США.

Группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против нового госдолга РФ, следует из текста заявления сенаторов. Проект также предусматривает новые санкции к российским политикам и бизнесменам.