МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,2 триллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки.

"В июле 2018 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 75,2 триллиона рублей. Лучшая динамика наблюдалась на рынке облигаций (рост 28,1%), валютном рынке (рост 21,3%) и рынке акций (рост 9,6%)", — отмечает биржа.

Объем торгов на фондовом рынке в июле вырос на 21,6% и достиг 2,456 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 9,6% и составил 782,5 миллиарда рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 4,7%, до 35,6 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 28,1% и составил 1,673 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 22,3%, до 76,1 миллиарда рублей. В июле на фондовом рынке Московской биржи были размещены 49 облигационных займов на общую сумму 1,79 триллиона рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на 779,4 миллиарда рублей).

Объем торгов на валютном рынке вырос на 21,3% и составил 32,5 триллиона рублей. Объем торгов инструментами спот составил 7,1 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов – 25,4 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос на 15,7% в рублевом выражении и составил 1,479 триллиона рублей, или 23,5 миллиарда долларов.