МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Доллар в четверг вечером дешевеет к иене и дорожает к евро, инвесторы оценивают новые сообщения о торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,1606 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,166 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 111,62 иены за доллар со 111,73 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,42%, до 95,02 пункта.

В среду Белый дом подтвердил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов. Ранее американский президент Дональд Трамп хотел ввести пошлины в размере 10%. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что такая мера обусловлена недобросовестной торговлей со стороны КНР и нежеланием Пекина идти навстречу в торговых переговорах. Китай заявил, что в ответ на действия США примет необходимые контрмеры.

Ранее в четверг американский министр торговли Уилбур Росс сообщил, что Трамп полагает, что "вероятно, настало время" для усиления давления на Китай и введения новых торговых пошлин. Росс отметил, что Соединенным Штатам "необходимо создать ситуацию", при которой Китаю "было бы сложнее продолжать неэффективные практики, чем реформировать их".

По мнению инвестиционного аналитика и трейдера Manulife Asset Management в Бостоне Чарльза Томса (Charles Tomes), которое приводит агентство Рейтер, в целом доллар выглядит сегодня устойчивым, возможно, из-за растущей торговой напряженности. На фоне глобальных торговых опасений эксперты все чаще высказываются о том, что доллар привлекает спрос инвесторов как безопасный актив.