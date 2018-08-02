МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) в рамках очередного тендера приобретает 180 тысяч тонн пшеницы из РФ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на GASC.

Отгрузка зерна запланирована на 11-20 сентября.

Как сообщает агентство, с учетом стоимости доставки цена каждой из трех российских партий варьируется от 251,96 доллара за тонну до 254,46 доллара за тонну.

Помимо российской пшеницы, Египет купит 60 тысяч тонн зерна из Румынии по цене в 253,56 доллара за тонну.

Египет — один из ведущих импортеров пшеницы в мире и один из основных покупателей российского зерна.

При этом на протяжении нескольких лет между странами возникают споры по поводу поставок зерна из-за требований Каира, касающихся содержания спорыньи. Поскольку полное отсутствие этого грибка почти невозможно гарантировать, закупки Египтом пшеницы, в том числе российской, несколько раз приостанавливались, последний раз — в мае текущего года.