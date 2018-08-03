МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в августе разнонаправленной динамики российских фондовых индексов при снижении курса рубля и к доллару, и к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, курс евро к доллару к концу месяца будет находиться в районе 1,17 доллара; при этом рубль относительно доллара снизится на 1,1 рубля по сравнению с официальным курсом на начало августа, до 63,45 рубля, а против евро — на 70 копеек, до 73,76 рубля, считают аналитики.

Также, согласно их средней оценке, индекс Мосбиржи за август снизится на 0,8%, а РТС вырастет на 1%.

Цена на нефть марки Brent останется на уровне начала августа, около 74,5 доллара за баррель, также полагают эксперты. А инфляция в РФ составит 0,4% за месяц.

РУБЛЬ ПОД АВГУСТОВСКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Рубль будет слабеть в августе, полагает трейдер банка "Глобэкс" Сергей Четвериков.

"Ситуация на нефтяном рынке неустойчива. Если рост котировок на "черное золото" сменится падением, то снижение рубля ускорится. Решающее влияние на рынок будет оказывать торговое противостояние между США и Китаем, а также возможное принятие новых санкций против РФ", — поясняет он.

Риск новых американских санкций вновь станет существенным курсообразующим фактором для рубля, подчеркивает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Рубль останется слабым, так как Минфин РФ продолжает покупать валюту на внутреннем рынке, а в это время резервные валюты набирают силу, добавляет Анна Кокорева из компании "Альпари".

К тому же в нефти марки Brent, возможно, начинает формироваться снижающийся канал, который к концу месяца приведет цены к уровню 71-72 доллара за баррель, считает Вайсберг.

"В то же время апрель продемонстрировал, что серьезное ослабление рубля возможно лишь в случае конкретных (санкционных — ред.) действий, напрямую затрагивающих крупный российский бизнес", — отмечает он.

"Определенный оптимизм внушает ситуация с WTI, которая, напротив, движется в восходящем канале. Это означает, что в ближайшие пару недель серьезная просадка на рынке нефти маловероятна. Более того, технически Brent сохраняет возможность для краткосрочного роста", — добавляет аналитик.

ДВИЖЕНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА

"Август обещает быть позитивным для рынков, по крайней мере, российские фондовые индексы смотрят вверх и, возможно, в течение месяца возобновят попытки обновить максимумы. Геополитическая обстановка не ухудшается, впереди волна финансовой отчетности за первое полугодие и второй квартал, позитив по основным фишкам может поддержать рынок", — говорит Кокорева.

Серьезные движения возможны в последнюю декаду месяца, когда отчитываются Сбербанк и Лукойл, имеющие значительный вес в индексах, уточняет Вайсберг.

Американские фондовые индексы будут пытаться обновить исторические максимумы на фоне позитивных заявлений чиновников о стабильном росте экономики этой страны, считает Кокорева. Индекс DJIA может превысить 26 тысяч пунктов, добавляет она.

"Однако риски возникновения нестабильности на финансовых рынках в августе все же присутствуют. Среди них — обострение экономических отношений между США и КНР, а также между США и ЕС", — добавляет эксперт.

Техническая картина по акциям дает надежду на продолжение роста, позитивный фон для этого создает рост американского рынка, считает Вайсберг. Однако 200-дневная средняя (среднее значение за последние 200 дней) продолжает служить мощным ограничителем для индекса РТС, указывает аналитик.

"Волатильность на отечественном рынке акций может усилиться лишь в том случае, если начало сезона ураганов в штатах повлечет за собой приостановку работы нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе", — считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

Но тогда опасения перебоев в поставках сырой нефти приведут к росту стоимости нефтяных контрактов и положительно скажутся на курсе рубля против доллара США, добавляет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В России из значимых событий августа – отчетность большого количества компаний, среди них ГМК "Норникель", "Алроса", Х5, "Мегафон", "Полюс", ММК, напоминает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

По его мнению, лучше рынка будут торговаться акции банков. "ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку, это ослабит инфляционные ожидания. Банки ощущают растущий спрос на кредиты, как потребительские, так и ипотечные, что связано, в том числе, и инфляционными ожиданиями", — поясняет он.

С его точки зрения, аутсайдерами могут стать сырьевые компании на фоне слабоотрицательной динамики цен на нефть и промышленные металлы.

Применительно к российскому рынку в числе лидеров будут акции финансового сектора, в первую очередь Сбербанка, и ИТ-сектора, например, "Яндекса", полагает Четвериков.

В аутсайдерах окажутся акции добывающих компаний, металлургического сектора, то есть, компании-экспортеры, на которые в первую очередь могут распространиться новые санкции, считает аналитик.

Среди отдельных акций по-прежнему выделяем акции банков (Сбербанк, ВТБ), указывает Михаил Поддубский, главный аналитик Промсвязьбанка. В последнее время давление на акции Сбербанка оказывали риски развития санкционной истории, однако с фундаментальной точки зрения акции банка сохраняют сравнительно высокую привлекательность, указывает он.

"Позитивно также смотрим на акции "Лукойла" – обратный выкуп и гашение пакета казначейских акций обуславливают позитивный взгляд на акции эмитента. Отметим также акции "Алросы", — заключает он.