МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 0,4% 0,4% (факт)
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль) 53,9 52,8 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 55,4 54,4
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 54,3 53,6
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 55,3 55,3
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 54,4 54,4
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 54,3 54,3
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 54,4 54,4
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 55,1 54,7
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 0% 0,4%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль) 2,7% 2,7%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль) 0,2% 0,3%
15:30 USD США — Объем экспорта 215,33 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Объем импорта 258,38 млрд долл

 

 
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль) 213 тыс 193 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (июль) 62,9%

 

 
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль) 202 тыс 189 тыс
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июнь) -43,10 млрд долл -46,50 млрд долл
15:30 USD США — Уровень безработицы (июль) 4% 3,9%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июнь) -2,77 млрд канад. долл -2,3 млрд канад. долл
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 55,9 55,9
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 56,2 56,2
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль) 53,6

 

 
17:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (июль) 59,1 58,6
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 861

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ -46,7 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 610,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 48,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 181,9 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -45,5 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -73,8 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 8,2 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 29,6 тыс

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июль) 52,3 52,8

 

 

 RUB Полюс — СД (утверждение промежуточной финансовой отчетности за 2кв/1П2018)

 

 

 

 

 

 

 RUB Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 
14:00 мск (12:00 GMT, 07:00 NY) RUB Полюс — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ДИКСИ Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Урала — СД (изм. в дивидендной политике)

 

 

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — СД (рекоменд. представителям компании для ВОСА дочерних обществ — Энел Рус Винд Азов и Энел Рус Винд Кола)

 

 

 

 