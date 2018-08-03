МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 3 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,4%
|0,4% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль)
|53,9
|52,8 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|55,4
|54,4
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|54,3
|53,6
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|55,3
|55,3
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|54,4
|54,4
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|54,3
|54,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|54,4
|54,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|55,1
|54,7
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|0%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июль)
|2,7%
|2,7%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июль)
|0,2%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|215,33 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|258,38 млрд долл
|
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
|213 тыс
|193 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июль)
|62,9%
|
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июль)
|202 тыс
|189 тыс
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-43,10 млрд долл
|-46,50 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июль)
|4%
|3,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-2,77 млрд канад. долл
|-2,3 млрд канад. долл
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|55,9
|55,9
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|56,2
|56,2
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль)
|53,6
|
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (июль)
|59,1
|58,6
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|861
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|-46,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|610,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|48,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|181,9 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-45,5 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-73,8 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|8,2 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|29,6 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июль)
|52,3
|52,8
|
|RUB
|Полюс — СД (утверждение промежуточной финансовой отчетности за 2кв/1П2018)
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|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|14:00 мск (12:00 GMT, 07:00 NY)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ДИКСИ Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
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|RUB
|МРСК Урала — СД (изм. в дивидендной политике)
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|RUB
|Энел Россия — СД (рекоменд. представителям компании для ВОСА дочерних обществ — Энел Рус Винд Азов и Энел Рус Винд Кола)
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