МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Фондовый рынок Японии обогнал по величине китайский, заняв вторую позицию после бирж США, следует из данных агентства Блумберг.

Рыночная стоимость всех торгующихся акций компаний на японской бирже составила 6,17 триллиона долларов, тогда как аналогичный показатель фондового рынка Китая составил 6,09 триллиона долларов после недавнего падения.

В четверг индексы КНР опустились на 2-2,4% на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем. Белый дом подтвердил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Накануне об этом сообщали СМИ. Ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в размере 10%, однако такую меру в администрации сочли недостаточной.

Величина американского фондового рынка, по данным агентства, оценивается в 31 триллион долларов. При этом на компанию Apple приходится 1 триллион долларов, эту отметку показатель преодолел вечером в четверг.