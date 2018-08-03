МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", дорожают лишь расписки "Ленты" и "Магнита", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.17 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,38% — до 6,41 доллара, "Лукойла" — на 0,18%, до 70,53 доллара, "Новатэка" — на 0,79%, до 156,15 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,3% — до 4,38 доллара, "Газпром нефти" — на 1,54%, до 25,5 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшалась на 1,06% — до 1,54 доллара, Сбербанка — на 2,46%, до 13 долларов. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,48%, до 20,6 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 1,65% — до 16,55 доллара, "Северстали" — на 1,14%, до 15,55 доллара, НЛМК — на 0,72%, до 24,97 доллара.

Бумаги "Магнита" росли в цене на 0,02%, до 16,55 доллара, "Ленты" — на 0,82%, до 4,94 доллара. Расписки АФК "Система" теряли 0,83% стоимости, достигая 2,74 доллара.